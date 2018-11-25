В ФСБ заявили об имеющихся доказательствах провокации Киева в Черном море

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории, скоро их опубликуют, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

"Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности", - говорится в сообщении, которое цитирцет РИА Новости. © Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Три судна ВМС Украины возвращаются в Бердянск

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

Инцидент в Черном море - детали и подробности>>>

ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.