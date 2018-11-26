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Мать сестер Хачатурян

Родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна – выселение и детектор лжи

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В России
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Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (28)
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Новые страсти разгораются вокруг наследства убитого собственными дочерьми в Москве Михаила Хачатуряна, субъекта с сомнительной, как отмечают российские СМИ, репутацией.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Новые подробности в связи с убийством в Москве Михаила Хачатуряна его тремя дочерями становятся достоянием общественности.

Сотрудник полиции на территории Московского городского суда.
© Sputnik / Антон Денисов
Родственники Михаила Хачатуряна мстят его дочерям - новая кассация в суде

Громкое дело

Напомним, что 27 июля в Москве, в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Крестина (так в паспорте – ред.) в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября.

Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин
© Sputnik / Евгения Новоженина
Адвокат сестер Хачатурян: для девушек выбрана мягкая мера пресечения

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками, многочисленных случаях избиения и морального давления со стороны Михаила Хачатуряна.

В конце сентября Басманный суд Москвы отпустил девушек, заменив арест запретом определенных действий. Им запретили использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя. Родственники Михаила Хачатуряна обжаловали это решение суда.

Пройдя через детектор лжи

Во время недавнего российского телеэфира с применением полиграфа бабушка девушек Лариса Тодика, приехавшая из Молдовы, чтобы помочь обустроиться своим внучкам, отпущенным из СИЗО, рассказала, как узнала о смерти Хачатуряна.

Одна из сестер Хачатурян, архивное фото.
© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
Суд отпустил двух сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

"Крестина разговаривала со своей мамой по телефону, и я случайно подслушала их беседу. Она плакала и говорила: "Мы больше не смогли. Перед этим он приставал ко мне, а затем сел в кресло. Мы опасались, что он снова начнет это делать". Я уверена, что он был вменяемый, не пил никаких таблеток", — рассказала Тодика. Полиграфологи в студии подтвердили, что женщина говорит правду.

Затем перед зрителями появился названный сын, а по другим данным, племянник Хачатуряна Арсен, который считает девушек виновными в совершении убийства. По мнению молодого человека, сестры все спланировали заранее.

"Это доказывает их переписка, где они заявляют, что убьют его, а также нож, который они забрали из машины за 10 дней до трагедии. Что они хотели с ним сделать, я даже не представляю", — заявил Арсен добавив, что дочери Михаила подмешивали отцу в пищу снотворное.

Подъезд дома, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
Версия: убитого в Москве Михаила Хачатуряна сгубила плохая наследственность

Мать выписали из квартиры

Недавно стало известно о том, что из квартиры, где был убит Михаил, выписали мать сестер Хачатурян, Аурелию Дундук и их родного брата Сергея. Такое решение вынес Бутырский суд.

Единственным собственником двухкомнатной квартиры на Алтуфьевском шоссе является Лидия Хачатурян — мать убитого. После жестокой расправы над главой семейства она обратилась в суд. В своём обращении она просила через суд выписать Аурелию и Сергея из квартиры, потому что они не проживают там, не принимают никакого участия в оплате коммунальных платежей и не участвуют в поддержании состояния жилища.

Кроме того, к иску были приложены видеозаписи интервью с ответчиками, вышедшие на федеральных каналах, в которых они утверждают, что в квартире на Алтуфьевском шоссе не живут. На обоих заседаниях присутствовала только сторона истца — ни Аурелия, ни Сергей в суд не являлись, хотя со слов представителя Фемиды с ними связывались и уведомляли о предстоящих процессах. В один день судья рассмотрела оба иска и удовлетворила их в пользу истца.

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (28)

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Теги:
Михаил Хачатурян, сестры Хачатурян
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