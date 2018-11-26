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Путешествие в Румынию, фото из личного архива

Румыны-путешественники: Россия классная, но за 30 дней ее не постичь

© Photo: Facebook / Hello Siberia "Satu Mare - Vladivostok"
В России
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Отец и сын из Румынии проехали всю Сибирь и не только, а теперь рассказывают соотечественникам, почему не стоит ассоциировать этот край ни с чем плохим.

Об Аттиле Бертиче и его сыне Норберте из румынского уезда Сату Маре никто, наверное, и не услышал бы, не отправься они в поездку по Сибири. Корреспондент Sputnik Romania Джеорджиана Арсене связалась с путешественниками, чтобы задать им несколько вопросов.

– Как вы решились на такую экспедицию?

– На самом деле я планировал ее с детства. Мой дед был депортирован в Сибирь, пешком вернулся оттуда домой и долгими вечерами рассказывал нам о красотах этого края, о том, как простые люди ему там помогали. Где-то в пять лет я уже задумал это предприятие, вдохновленный рассказами дедушки. В прошлом году, в июле-месяце, мы начали готовиться.

– То есть, вас и вашу семью Сибирь не пугает… Хотя в Румынии насчет этого места есть определенный стереотип. Как отреагировали друзья, когда узнали о ваших планах?

– Я даже и не думал бояться, а теперь очарование Сибирью выросло во сто крат. Друзья же сказали, что я сумасшедший, чтобы я брал с собой оружие. Стереотипы об этом месте рождают у нас, в Румынии, ложь. За все время путешествия у нас не было никаких конфликтов или негативных ощущений.

– Каким маршрутом вы следовали? Я так понимаю, что вы решили не останавливаться на Сибири.

– Из Сату Маре через Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, затем отправились во Владивосток, а оттуда в Монголию, Казахстан, Узбекистан, затем снова в Россию – Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, после чего – в Грузию, Турцию, Болгарию и обратно в Румынию. Мы проделали путь немногим менее 30 тысяч километров за 40 дней, начав 10 октября и завершив экспедицию 20 ноября.

– Во сколько же все это вам обошлось?

– Всего мы потратили порядка девяти тысяч евро, частью своих собственных, частью спонсорских денег – помогли наши местные фирмы из Сату Маре. Автомобиль, специально купленный и переоборудованных для путешествия, обошелся, в общей сложности, в четыре тысячи евро.

– Где вы спали?

– Половину ночей в машине, половину в гостиницах.

– Что за люди встретились вам по пути?

– Замечательные люди! Самое главное, что мы – с открытым сердцем, поэтому и к нам относились так же. Мы узнали, как они живут, не копили негодование на таможенных постах. Мы были в их стране и приспосабливались к условиям. Думаю, что в таком подходе – залог успешного путешествия. Они живут по-другому, у них свои приоритеты. На таможне процедура другая, нежели в ЕС – нужно заполнять формуляры, показывать багаж. Единственный инцидент был в Узбекистане, где нам запретили снимать видео и фото, причем где бы то ни было. Только одну гору мы сфотографировали, сквозь нее проложен дорожный тоннель. Когда я снимал красивый вид, меня остановили и потребовали удалить фотографии, пригрозив тюрьмой.

– Как вам Россия?

– Очень красивая большая страна с дешевыми товарами и едой.

– И красивыми девушками…

– Что очевидно! После Байкала начинается другая Россия. Там жить гораздо тяжелее из-за сурового климата. Россию за 30 дней не понять… Самый современный ее город, думаю, – Казань, чистый с современными машинами, заправками, каких и на Западе-то нет. ПДД соблюдают все. Очень хорошо обустроенный город. Новосибирск понравился тоже, Чита, хоть там с 80-х все осталось, но тоже хорошо.

Кыргызстан красив очень, горы там в семь тысяч метров высотой, Монголия замечательная, люди там очень хорошие! Полиция местная, когда видит машину с иностранными номерами, рукой показывает направление, куда ехать, не останавливают. Небо там такое синее, каким мы его никогда в жизни не видели. Рай…

- Как справлялись с местными холодами?

- А мы холодостойкие!

– Те, с кем вы общались, знают что-то о Румынии?

– Очень мало, только разве что о Чаушеску и о футболисте Хаджи, да и то во втором случае речь о спортивных болельщиках. Молодежь певицу Инну слушает. Жаль, что стереотипы моих соотечественников о России, о Сибири, в частности, мешают им вот так, как мы с сыном, собраться и приехать туда. Где бы мы ни были в России, я нигде не видел машин с румынскими номерами.

 

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Теги:
Румыния, Россия, Сибирь
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