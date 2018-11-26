"Абырвалг": в Петербурге открыли памятник героям фильма "Собачье сердце"

Памятник профессору Преображенскому и псу Шарику установили по Моховой улице возле дома, где проходили съемки фильма.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Открытие памятника приурочено к 30-летию картины, пишет РИА Новости. Памятник установили у дома 27 по Моховой улице, где проходили съемки фильма. Он выполнен в виде скамейки, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором композиции стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.

"Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" проходит творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца", — рассказал собеседник РИА Новости.

© Photo : Ленфильм. 1988 Кадр из фильма "Собачье сердце"

Съемки "Собачьего сердца" проходили в Ленинграде. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором жил Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева и в Дегтярном переулке.

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Профессора Филиппа Филипповича Преображенского сыграл народный артист СССР Евгений Евстигнеев, Шарикова — актер Алма-Атинского Русского театра драмы Владимир Толоконников, в фильме также снимались Нина Русланова, Борис Плотников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Сергей Филиппов, Валентина Ковель и другие.