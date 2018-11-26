21:18 26 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.18
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Открытие памятника героям фильма Собачье сердце в Санкт-Петербурге

"Абырвалг": в Петербурге открыли памятник героям фильма "Собачье сердце"

© Sputnik / Александр Гальперин
В России
Получить короткую ссылку
41 0 0

Памятник профессору Преображенскому и псу Шарику установили по Моховой улице возле дома, где проходили съемки фильма.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Открытие памятника приурочено к 30-летию картины, пишет РИА Новости. Памятник установили у дома 27 по Моховой улице, где проходили съемки фильма. Он выполнен в виде скамейки, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором композиции стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.

"Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" проходит творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца", — рассказал собеседник РИА Новости.

Кадр из фильма Собачье сердце
© Photo : Ленфильм. 1988
Кадр из фильма "Собачье сердце"

Съемки "Собачьего сердца" проходили в Ленинграде. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором жил Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева и в Дегтярном переулке.

Режиссер "Собачьего сердца" о том, каким человеком был наш "Шариков">>>

Профессора Филиппа Филипповича Преображенского сыграл народный артист СССР Евгений Евстигнеев, Шарикова — актер Алма-Атинского Русского театра драмы Владимир Толоконников, в фильме также снимались Нина Русланова, Борис Плотников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Сергей Филиппов, Валентина Ковель и другие.

По теме

Определены российские фильмы, вдохновляющие на путешествия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

  • Эстонские солдаты готовятся к зарубежной миссии
    Мы с инспекцией!

    В конце ноября российские эксперты проверят военную деятельность эстонской армии в одном из районов балтийской страны.

  • Игрок Ростова Тимофей Калачёв
    Свои люди

    Министерство спорта России предложило не считать белорусских футболистов легионерами.

  • Предвыборный баннер в поддержку Саломе Зурабишвили - на плакате Бидзина Иванишвили
    Жизнь до и после

    Колумнист Sputnik Грузия размышляет о том, что ждет страну после второго тура президентских выборов.

  • Случайная встреча

    Крупный рогатый скот на дорогах Абхазии - явление нередкое. Каковы последствия встречи с бродячими животными для водителей, и как решить эту проблему?

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

  • Казанский кремль
    Без пересадок

    Между Ташкентом и Казанью запустили регулярный автобусный рейс: время в пути составляет 43 часа.

  • Трещина на здании
    Слова поддержки

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани в связи с землетрясением в провинции Керманшах.

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мода в СССР: на подиуме и в жизни - архивные фото
Корабли ВМС Украины нарушили российскую границу
Момент тарана корабля в Керченском проливе попал на видео
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Все, что нужно знать о ядерном оружии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться