МИД РФ: провокация Киева может отвлечь внимание от проблем на самой Украине

В главном внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали ситуацию с украинскими кораблями, задержанными в Керченском проливе.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Провокация в Керченском проливе, видимо, была направлена на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине, говорится в заявлении МИД РФ.

"Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Все три украинских судна были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Совбез ООН заблокировал вопрос России по ситуации в Керченском проливе>>>

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада.