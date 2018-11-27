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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков: Путин скоро озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (17)
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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по поводу ситуации с нарушением украинскими кораблями российской границы. Об этом заявил журналистам в Москве пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
Телефонный разговор: Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

Он отметил, что введение военного положения в некоторых областях Украины — внутреннее дело Киева.

При этом Песков подчеркнул,  что "недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы не верным, для президента России — это очень серьезный вопрос".

По словам пресс-секретаря президента России, Путин готов дать исчерпывающие объяснения и на саммите G20, который пройдет 30 ноября- 1 декабря.

"Что касается обсуждения этого инцидента - это не тема для самого саммита "двадцатки". Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения",- сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа по поводу инцидента в Черном море.

Украинские корабли доставлены в порт Керчи - видео>>>

Президент США Дональд Трамп заявил по поводу конфликта в Керченском заливе, что ему не нравится произошедшее между Россией и Украиной. Он отметил, что "работает с европейцами над этим", и выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.

"Я не знаю, я оставлю это без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам Трампа по ситуации с украинскими судами в Черном море.

В воскресенье три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (17)

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