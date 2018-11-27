Падал, но пел: что произошло с оперным певцом в Екатеринбурге

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Артист Ильгам Валиев во вторник рассказал, как получил травму во время спектакля "Кармен" в Екатеринбургском театре оперы и балета, но смог допеть свою партию Дона Хосе до конца. Об этом сообщило РИА Новости.

"Спектакль "Кармен" в Екатеринбурге — одна из моих любимых постановок. Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою. И все было доведено до автоматизма. Сколько раз пели этот спектакль, и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови. Но в этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось — понять не могу никак", — написал Валиев.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Как быть, если вы идете по Кишиневу и видите, что из сугроба торчат ноги

По его словам, в антракте ему была оказана медицинская помощь, и он смог закончить спектакль. "Никого не обвиняю, видимо, я должен был через это пройти. Не считаю себя героем, это не геройство. Просто я очень сильно люблю свою профессию", — отметил артист.

Он также добавил, что после спектакля его отвезли в травмпункт и наложили швы.

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Этот инцидент вызвал резонанс в соцсетях: зрители спектакля писали о том, что Валиев во время выступления упал, а когда поднялся, его лицо было в крови. Многие выражали свое восхищение тем, что артист вышел закончить партию во втором акте. Как написал Валиев в Facebook, теперь он не успевает всем отвечать и "благодарить каждого за сочувствие и за поддержку".