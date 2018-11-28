Из Молдовы в Петербург везли партию зараженных гнилью слив

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Через российский международный автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи не пропустили продовольственный груз из Молдовы.

Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили карантинный возбудитель болезни растений и запретили ввоз этой партии слив. В лаборатории выяснили, что сливы заражены бурой монилиозной гнилью.

Продукцию из РМ общим весом 20,1 тонны планировалось сбыть в Санкт-Петербурге, теперь же ее вернули отправителю, сообщают российские СМИ.

Не первый случай

В октябре СМИ писали об аналогичном происшествии. Тогда более 20 тонн слив из Молдовы уничтожили в Подмосковье — Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в этих фруктах восточную плодожорку.

"Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту "ОСТ-Терминал" в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре партии свежей сливы весом 20,3 тонны, поступившей из Республики Молдова (происхождение — Республика Молдова), был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck)", — говорится в сообщении ведомства.

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Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений".

Расстроены, но настроены



Урожай сливы в 2018 году в Молдове высокий и составляет 115 тысяч тонн, что примерно на 15 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз.

Ранее госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Василе Лука заявил, что все машины с овощами и фруктами перед отправкой за рубеж проходят фитосанитарный контроль.

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Правда, признался Лука, проверить каждый фрукт невозможно и всегда есть вероятность, что в какой-то из партий может быть данный вредитель.

Известно, что только в сентябре 2018 года Россельхознадзор не допустил ввоза в Москву и Подмосковье около 119 тонн молдавских слив, зараженных восточной плодожоркой. Из этого объема груза около 100 тонн сливы было уничтожено.

Фермерам все известно

Лука подчеркнул, что когда не пропускают машины со сливами или яблоками, поставщик несет убытки, но при этом отметил, что фермеры знают, как обрабатывать сады от восточной плодожорки. Специалист не исключил, что некоторые фермеры хотят сэкономить и не делают необходимых обработок.

В то же время госсекретарь министерства отметил, что проблем с поставками этих же фруктов в Евросоюз нет, потому что у ЕС с Молдовой одинаковые списки карантинных объектов.

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