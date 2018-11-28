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Руль автомобиля. Архивное фото

Беспилотные автомобили в РФ начнут различать пешеходов и видеть светофоры

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Автоматизированные транспортные средства появятся на дорогах РФ с 1 декабря.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Высокоавтоматизированные автомобили, участвующие в правительственном эксперименте по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана, смогут в будущем различать пешеходов и светофоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Автоматизированные автомобили, которые выйдут на улицы Москвы и Республики Татарстан с 1 декабря, в будущем смогут опознавать пешеходов, а также отличать и фиксировать наличие на дорогах общего пользования светофоров и знаков дорожного движения. Действующая конфигурация беспилотных транспортных средств — начало развития технологии V2X в России. В будущем автоматизированные автомобили смогут также различать городскую инфраструктуру", — сказал собеседник. 

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При этом безопасности граждан в ходе эксперимента ничего не будет угрожать.

"Беспилотные автомобили будут иметь опознавательный знак "Автономное вождение", а в кабине транспортного средства будет всегда находиться испытатель, который всегда может взять управление в свои руки. Это мировая практика", — пояснили в пресс-службе НТИ "Автонет".

В понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование технологий высокоавтоматизированного транспорта — необходимо научить беспилотные автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи V2X.

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