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Сбор урожая персиков

Косточковые из двух районов Молдовы не попадут в Россию

© Sputnik / Тарас Литвиненко
В России
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Опираясь на фитосанитарные нормы ЕАЭС, Россельхознадзор ввел запрет на импорт косточковых из ряда регионов Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Национальное агентство безопасности пищевых продуктов Молдовы (оригинальная аббревиатура – ANSA) по требованию Россельхознадзора прекратило выдавать фитосанитарные сертификаты на косточковые фруктовые культуры, произрастаемые в Кантемирском и Яловенском районах.

Флаги Молдовы и России.
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Речь идет о культурах, предназначенных для экспорта из РМ в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Малой кровью"

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась к Национальному агентству безопасности пищевых продуктов Республики Молдова с просьбой прекратить с 28 ноября 2018 года выдачу фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию кода ТН ВЭД ЕАЭС 0809 (абрикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, сливы и терн свежие) молдавского происхождения из Кантемирского и Яловенского районов", - говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Там же отмечено, что "необходимость принятия такого решения обусловлена случаями выявления осенью 2018 года бурой монилиозной гнили в молдавской продукции, а также тем, что молдавская сторона не может официально подтвердить статусы свободных от данного карантинного объекта зон".

"Прекращение сертификации подкарантинной продукции, произведенной в двух районах республики, позволит избежать введения ограничительных мер в отношении растительных товаров, поступающих со всей территории Молдовы", - сказано в документе.

Директор Национального агентства безопасности пищевых продуктов Георге Габерь заявил журналистам, что претензии Россельхознадзора будут тщательно изучены и, в случае их обоснованности, безусловно, власти предпримут надлежащие меры.

Сливы
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Стороны договорились

Представители Россельхознадзора 21 ноября в формате телеконференции провели переговоры с начальником Управления защиты растений Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдовы Светланой Лунгу. Речь шла об обеспечении безопасности поставляемых в РФ из РМ косточковых культур. Тогда российская сторона выразила обеспокоенность в связи с неоднократными выявлениями в молдавских фруктах восточной плодожорки и бурой монилиозной гнили, которые в РФ считаются опасными карантинными объектами.

В ходе переговоров Россельхознадзор попросил молдавскую сторону усилить контроль за отправкой в Россию растительной продукции, а также переслать информацию о производителях косточковых культур и объемах находящихся на хранении и планируемых к экспорту фруктов.

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Светлана Лунгу в ответ на это сообщила, что Молдова примет все возможные меры для обеспечения безопасности экспортируемой продукции и согласилась, что в начале вегетационного периода нужно обследовать сады на наличие опасных болезней и вредителей.

"Россельхознадзор указал на необходимость поставок плодоовощной продукции из Республики Молдова на территорию Российской Федерации из зон, свободных от указанных карантинных объектов", - отмечено в пресс-релизе российского ведомства.

Суть спора

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) - опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в странах ЕС, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды, сообщили в Россельхознадзоре. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах.

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Восточная плодожорка (Grapholitamolesta Busck) – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур, вызывает отсутствие прироста зеленой массы, полностью разрушает плоды.

Восточная плодожорка вредоносна из-за своей высокой скорости размножения и отсутствия факторов, способных сдерживать ее численность.

В ноябре 2016 года Совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение о том, что косточковые и семечковые культуры, для которых характерна бурая монилиозная гниль, должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от упомянутого подкарантинного возбудителя. Это решение было принято в соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

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Недавний случай

Недавно через российский международный автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи не пропустили продовольственный груз из Молдовы.

Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили карантинный возбудитель болезни растений и запретили ввоз этой партии слив. В лаборатории выяснили, что сливы заражены бурой монилиозной гнилью.

Продукцию из РМ общим весом 20,1 тонны планировалось сбыть в Санкт-Петербурге, теперь же ее вернули отправителю.

Реакция молдавской стороны

Ранее госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Василе Лука заявил, что все машины с овощами и фруктами перед отправкой за рубеж проходят фитосанитарный контроль.

Правда, признался Лука, проверить каждый фрукт невозможно, и всегда есть вероятность, что в какой-то из партий может быть данный вредитель.

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Теги:
карантин, сливы, Россия, Молдова, Россельхознадзор
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