Опубликовано видео пожара в Саранске

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Крупный пожар произошел в пятницу на складе с картоном в Саранске. Общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.
"Очаг пожара находится в металлическом ангаре с прессованным картоном по адресу: улица Строителей, 13. Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", — сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Он уточнил, что общая площадь склада — 2,4 тысячи квадратных метров.
Обстоятельства пожара выясняются.
В сети опубликовано видео возгорания.