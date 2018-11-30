Опубликовано видео пожара в Саранске

Главные темы

Пока финансы поют романсы: кто возглавит Минфин Молдовы – ответ премьера В поисках министра финансов: премьер раскрыл скобки о тех, кто претендует на это кресло в правительстве? 128

Киртоакэ может скоро покинуть Молдову "Нас не догонят": как находящемуся под следствием Дорину Киртоакэ разрешили выезжать из республики? 265