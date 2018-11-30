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Ледокол в Карском море. Архивное фото

В море РФ с документом: иностранным военным судам ограничили акваторию

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В России
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Россия со следующего года ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию, пишет РИА Новости

Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте, архивное фото.
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По его словам, для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути была организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства. Ее итогом станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа завершится к началу навигации 2019 года, добавил Мизинцев.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. По итогам 2017 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 10,7 миллиона тонн.

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