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В Молдове восстановили имена 900 героев ВОВ, и это не предел

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
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Тема:
Наследники великой Победы (332)
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Судьбы советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, - в руках современных наследников Великой Победы, считают участники международной конференции.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В Москве состоялась III Международная конференция "Судьба солдата. Теория и практика архивных исследований", в которой приняли участие представители поискового движения Молдовы.

"Чтобы обсудить актуальные вопросы восстановления судеб пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, встретились более 200 специалистов по военной истории, архивоведению, источниковедению и активисты поисковых отрядов из 12 государств", - рассказал корреспонденту Sputnik руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, главной задачей конференции стало обобщение опыта работы исследователей разных стран с различными типами архивных документов, содержащих сведения о погибших военнослужащих и военнопленных, а также – электронными базами данных.

"Кроме российских поисковиков, конференция объединила иностранных исследователей из 12 государств – Молдавии, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, Венгрии. Республику Молдова на форуме представили мы с командиром поискового отряда "Август" Василием Сеньковским", - сообщил Петрович.

Молдавские поисковики поделились своим опытом исследования архивных материалов на примере восстановления списка советских воинов, погибших при освобождении села Гура Быкулуй Новоаненского района.

Василий Сеньковский рассказал о том, как в течении четырех месяцев работы в объединенной базе данных "Мемориал" Министерства обороны России, удалось выявить более 900 ранее не увековеченных имен погибших воинов – освободителей Молдовы.

"В будущем году в ходе реставрации мемориального комплекса на братской могиле историческая справедливость по отношению к павшим героям будет исправлена", - добавил Петрович.

Руководитель Центра проектирования информационных ресурсов корпорации ЭЛАР — компании, которая занимается созданием наполнением ресурса www.obd-memorial.ru по заказу Министерства обороны России, Виктор Тумаркин поблагодарил молдавских поисковиков за переданные в течение года паспорта воинских захоронений на территории Республики Молдова и отметил, что новая информация появится в архиве в самое ближайшее время.

Конференция "Судьба солдата" проводится Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в рамках проекта "Великая Победа, добытая единством", Историко-архивным институтом РГГУ, при поддержке Общественной палаты Российской Федерации; Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Министерства обороны Российской Федерации.

Тема:
Наследники великой Победы (332)

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