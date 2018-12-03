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Участники молдавской группы DoReDoS Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца

Гордимся нашими: группа "DoReDoS" стала лауреатом "Песни года" в Москве

© Sputnik / Yana Zaharova
В России
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В "Олимпийском" прошла музыкальная премия "Песня года": награды за главные хиты года вручили не только российским звездам, но и молдавской группе "DoReDoS".

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Группа "DoReDoS", которая представляла Молдову на "Евровидение-2018" и заняла десятое место на этом популярном европейском песенном конкурсе, получила диплом "Песня года" в Москве.Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.

Кстати, песню "My lucky day" для "Евровидения" артистам написал народный артист России и Молдовы Филипп Киркоров, который и стал наставником ребят в российском шоу-бизнесе. 

Участники молдавской группы DoReDoS Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

DoReDoS раскрыли секреты>>>

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение", а в 2018-м его выиграла. Также DoReDoS участвовали в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году победили на "Новой волне".

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Теги:
Москва, Россия, "Лучшая песня года", "DoReDoS"
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