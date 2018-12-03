МВД России объявило "миграционную амнистию" для молдавских нелегалов

После договоренностей президентов России и Молдовы было объявлено о "миграционной амнистии" для граждан нашей страны, которые нарушили сроки пребывания в РФ.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. МВД РФ после договоренностей, достигнутых между Игорем Додоном и Владимиром Путиным, объявило о "миграционной амнистии" для граждан нашей страны, нарушивших сроки пребывания в России. Об этом говорится на официальном сайте российского ведомства.

"Граждане Молдовы, находящиеся на территории РФ с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать в республику без привлечения их к административной ответственности за нарушение сроков пребывания, а также принятия в отношении них решений о неразрешении въезда в Россию", - говорится в сообщении МВД России, которое цитирует РИА Новости.

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Ранее Додон сообщил, что по результатам проведенных в начале ноября переговоров с президентом России около 180 тысяч работающих в РФ молдавских граждан, у которых есть нарушения российского законодательства, смогут воспользоваться амнистией. Он пообещал, что детально расскажет о механизме реализации этих договоренностей в ближайшее время.

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Додон также напомнил, что в 2017 году по договоренности с президентом России был объявлен первый этап амнистии по статье 26 федерального закона РФ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", которым воспользовались примерно 30 тысяч человек.

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