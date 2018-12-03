Ответ дан: почему невозможно установить личность Неизвестного солдата

Ровно 52 года назад у Кремлевской стены был предан земле прах Неизвестного солдата, павшего в битве под Москвой в ходе Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Невозможно установить личность Неизвестного солдата, чей прах захоронен в Москве у Кремлевской стены, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией молекулярной генетики наследственных болезней Института молекулярной генетики Российской академии наук (РАН) Петр Сломинский.

По его словам, можно исследовать ДНК Неизвестного Солдата, но сравнить с ДНК его родственников не получится — в России нет соответствующей масштабной базы.

"Поэтому, вероятно, что Неизвестный солдат навсегда останется неизвестным", — сказал Сломинский.

Третьего декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. Его прах перенесли из братской могилы и с воинскими почестями предали земле у Кремлевской стены 52 года назад в честь годовщины разгрома немецких войск под Москвой.

В понедельник Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы времен Второй мировой войны, согласно которым Неизвестный солдат мог быть бойцом 354-й стрелковой дивизии, которая обороняла Москву в декабре 1941 года в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки. В состав дивизии входили 1199, 1201, 1203 и 921 стрелковые полки.

Читайте также: