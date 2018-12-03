Жерар Депардье уезжает в Сибирь: где пропишется французский актер

Что заставило звезду французского кино отправиться в один из крупнейших городов Сибири?

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Французский актер Жерар Депардье оформил новосибирскую прописку, сообщила РИА Новости его деловой партнер Юлия Мосман.

По информации СМИ, в понедельник артист прилетел в Новосибирск и подал заявление на получение прописки. Как рассказал агентству представитель новосибирского Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Депардье воспользовался услугой выездной регистрации.

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Кроме того, по словам источника в Минкультуры региона, французский актер встретился с представителями министерства в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Также он планирует посетить Вознесенский кафедральный собор.

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В ведомстве добавили, что артисту предложили стать участником заседания совета по культуре и искусству при губернаторе Новосибирской области, которое состоится во вторник.

В 2013 году Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске, но сохранил и французское гражданство.