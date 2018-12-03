Встретить Новый год в российской столице: как пройдут торжества в Москве

Власти Москвы рассказали о том, сколько гостей ожидается в зимние праздники, какие будут действовать ограничения, а также как обеспечат безопасность.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. По прогнозам администрации российской столицы, новогодние площадки в Москве в этом году посетят не менее восьми миллионов человек. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Есть определенный уровень статистики. За новогодние праздники в прошлом году эта цифра была около 7-8 миллионов человек. Я думаю, что в этом году будет не меньше, и мы к этому готовы", — сказал Черников журналистам в понедельник.

© Sputnik / Владимир Астапкович Праздник к нам приходит: как будет выглядеть главная новогодняя елка Молдовы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве с 14 декабря и продлится до 14 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Безопасность на первом месте

Более 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в местах праздничных мероприятий в Москве в новогодние праздники.

"Идет активная работа. Мы понимаем, что с 29 декабря по 2 января будут и перекрытия в городе. Весь центр станет праздничной зоной. Огромное количество мероприятий пройдет на городских площадках. И мы задействует более 30 тысяч человек в обеспечении безопасности мероприятий", — пояснил Черников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей правопорядка обеспечить безопасность на должном уровне в период новогодних праздников и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество".

Без спиртных напитков

Как уточнил Черников, в российской столице в местах проведения праздничных мероприятий ограничат продажу алкогольных напитков.

"Это уже не вызывает удивления ни у кого. Люди привыкли, что там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается", — заявил чиновник.

Черников обратил внимание на то, что пять-шесть лет назад подобные меры вызывали беспокойство среди граждан, однако теперь отношение к этому изменились.

"Люди понимают, что это праздник для всех, а это означает, что на праздничных площадках много детей и семей. Поэтому беспокойства нет", — сказа Черников.