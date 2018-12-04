ФИФА выплатит клубам из России более $10 млн за участие игроков в ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018 пропорционально участию игроков этих клубов в турнире, сообщается в релизе ФИФА.

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Всего по программе выплат ФИФА между 416 клубами из 63 ассоциаций – членов ФИФА будут распределены 209 миллионов долларов, что на 200% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом мира.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. За различные сборные на турнире сыграли представители 13 российских клубов.

Распределение выплат ФИФА клубам из России выглядит следующим образом: "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1,815 миллиона долларов, ЦСКА (Москва) – 1,774 млн, "Локомотив" (Москва) – 1,673 млн, "Краснодар" – 1,221 млн, "Спартак" (Москва) – 965,7 тысячи, "Ростов" – 890,7 тыс, "Ахмат" (Грозный) – 670,7 тыс, "Рубин" (Казань) – 633,9 тыс, "Амкар" (Пермь) – 314,1 тыс, "Арсенал" (Тула) – 165,5 тыс, "Крылья Советов" (Самара) – 82,07 тыс, "Уфа" – 55,2, "Анжи" (Махачкала) – 38,2 тыс.

Большая часть выплат придется на клубы из ассоциаций – членов УЕФА – 157,8 миллиона долларов. Клубы из стран, входящих в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), получат 13,136 млн, из Азиатской конфедерации футбола (AFC) – 19,858 млн, из Конфедерации южноамериканского футбола (CONMEBOL) – 11,315 млн, из Африканской конфедерации футбола (CAF) – 6,32 млн.

Что касается выплат по странам, лидерами стали клубы из Англии (37,4 млн), Испании (22,6 млн) и Германии (18,9 млн). Рекордсменом по выплатам среди клубов станет английский "Манчестер Сити", который получит от ФИФА более 5 миллионов долларов. Мадридский "Реал" и лондонский "Тоттенхэм" получат 4,8 и 4,4 миллиона соответственно.