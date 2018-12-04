Неожиданно: как могут переименовать аэропорты России

Во вторник были объявлены результаты голосования в конкурсе "Великие имена России".

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Московский аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, а "Домодедово" — Михаила Ломоносова. Результаты общероссийского голосования "Великие имена России" были озвучены в эфире телеканала "Россия 1".

© Sputnik / Anton Denisov В аэропорту Москвы будут использовать технологию распознавания лиц

Кроме того, аэропорт Мурманска может носить имя Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова.

Аэропорт Астрахани может получить имя Бориса Кустодиева, Белгорода — изобретателя Владимира Шухова, Волгограда — летчика Алексея Маресьева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Пскова — княгини Ольги, Самары — Сергея Королева, Симферополя — Ивана Айвазовского, Ставрополя — Александра Суворова, Тюмени — Дмитрия Менделеева, Южно-Сахалинска — Антона Чехова. По предварительным итогам голосования аэропорту Воронежа может быть присвоено имя Петра I, воздушной гавани Горно-Алтайска — художника Николая Рериха, Калининграда — Елизаветы I, Калуги — Константина Циолковского, Краснодара – Екатерины II.