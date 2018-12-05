Додон раскрыл детали визита в Россию: с кем встретится президент Молдовы

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где 6 декабря примет участие в заседании высшего совета Евразийского экономического союза, а также в неформальной встрече руководителей стран-членов СНГ.
"На полях обоих форумов проведу двусторонние встречи с лидерами других государств. Кроме того, состоится моя встреча с руководством города на Неве", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Он также отметил, что Молдова впервые принимает участие в саммите ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, после того, как на майском заседании в Сочи республика стала первой страной-наблюдателем в этой экономической структуре.
Ранее президент Молдовы сообщал, что получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение принять участие в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря.
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ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года.
Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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