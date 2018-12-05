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Скорая помощь.

Страшное ДТП под Псковом: пострадали граждане Молдовы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В России
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20310

Авария произошла на 45-м километре российской федеральной трассы Р-23 "Псков".

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Трое граждан Молдовы и двое россиян пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Струго-Красненском районе Псковской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На 45-ом километре федеральной трассы Р-23 "Псков" в Струго-Красненском районе столкнулись автобус и грузовик. Пострадали пять человек, трое из них граждане Молдовы, двое — россияне", — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области: 8 (8112) 79-99-99.

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