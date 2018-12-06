09:10 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск

Путин в Петербурге проведет неформальные встречи с лидерами СНГ

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
Получить короткую ссылку
70 0 0

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет в четверг заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет неформальную встречу глав государств-участников СНГ. Состоится она в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). 

ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Почему Молдове необходим Евразийский экономический союз

"В Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза в год российского председательства, намечены ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, в том числе в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Планируется также рассмотреть текущие и организационные вопросы деятельности организации, сообщает РИА Новости.

В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, а также президент Молдовы, которая является страной-наблюдателем при ЕАЭС.

Встречи в узком и широком формате 

Нынешнее заседание ВЕЭС второе в текущем году, предыдущее прошло в мае в Сочи. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на саммите подведут итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, а также обсудят приоритеты дальнейшего развития евразийской интеграции. 

Рукопожатие, архивное фото
CC0 / Pixabay / rawpixel
Как россияне относятся к странам СНГ: что показал опрос

Встреча лидеров объединения пройдет в узком и расширенном составе.

Одним из главных вопросов будет реализация цифровой повестки Союза до 2025 года, которая предусматривает осуществление странами согласованной политики в области регулирования "интернет-рынка" и развития сетевых технологий.

Кроме того, как сообщил Ушаков, на рассмотрение будет вынесена программа формирования к 2025 году общих рынков нефти и газа.

Также стороны обсудят распределение пошлин между странами-членами Союза, им предстоит повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.

На заседании в расширенном формате, к которому подключится президент Молдовы Игорь Додон, рассмотрят основные направления международной деятельности на 2019 год, вступление в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.

Кроме того, будет затронута тематика развития кооперации государств-членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Предварительные итоги

Совокупный ВВП ЕАЭС увеличился в первом полугодии 2018 года на 1,9%. Продолжился рост промышленного производства (в целом по ЕАЭС +3,3%) и в сельском хозяйстве (+2,4 %). 

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: прорыв в отношениях Молдовы и России зависит от итогов выборов

В январе-сентябре внутрисоюзный товарооборот вырос на 11,9% (до 44,2 миллиардов долларов). Торговля с внешними партнерами увеличилась почти на 22% (до 548,4 миллиардов долларов). Со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 1 января 2018 года существенно сократились сроки таможенного оформления товаров, уменьшилось количество необходимых для этого документов, что, в свою очередь, ведет к снижению издержек экономических операторов.

В этом году в рейтинге "Doing Business" по средневзвешенному значению показателей государств-членов ЕАЭС занял 31 место из 190 экономик.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года и состоялся запуск работы Союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года – присоединилась Киргизия.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей.

Пресс-конференция президента Республики Молдова И.Додона
© Sputnik / Александр Вильф
Додон раскрыл детали визита в Россию: с кем встретится президент Молдовы

Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Традиционные неформальные встречи

Неформальные встречи лидеров стран СНГ являются также традиционными. Предыдущая прошла в декабре прошлого года в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево, на которой были подведены итоги года и состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях.

Предыдущий саммит глав СНГ прошел 27-28 сентября этого года в Душанбе. Особое внимание на нем уделили вопросам подготовки к совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам заседания главы государств подписали ряд документов по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, а также обсудили председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году.

По теме

Политолог: конфронтация с Россией невыгодна Европе
Додон отправится на этой неделе в Россию: каковы планы президента Молдовы
Теги:
заседание, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ
Видео процесса установки главной елки Молдовы
Главная елка Молдовы: как устанавливали зеленую красавицу в центре Кишинева
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться