Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в Петербурге

Перед началом совета президент России Владимир Путин встретил своих коллег в галерее библиотеки, где состоялась церемония совместного фотографирования.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством президента России Владимира Путина открылось в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Встреча лидеров ЕАЭС проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

Перед началом совета Путин встретил своих коллег в галерее библиотеки, где состоялась церемония совместного фотографирования. После чего все участники прошли в зал Конституции, где началось заседание ВЕЭС в узком составе.

В саммите принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Соорнбай Жээнбеков, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян.

Затем на заседании в расширенном формате к ним присоединится президент Молдовы Игорь Додон, а также руководители различных министерств и ведомств из стран "пятерки" и Молдовы, которая в мае этого года получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года, и состоялся запуск работы союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года – присоединилась Киргизия.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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