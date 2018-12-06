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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Черчесову вручили премию "Человек года"

© Sputnik / Владимир Песня
В России
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Награждение лауреатов премии "Человек года" проходит в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.

Награждение лауреатов проходит в четверг ММПЦ МИА "Россия сегодня". 

"Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо всем, кто проголосовал за российский футбол", - сказал Черчесов после вручения награды, сообщает РИА Новости.

Сборная России под руководством Черчесова впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, который прошел летом 2018 года в России.

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