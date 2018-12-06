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Народный артист России Александр Розенбаум

Розенбаум спас пассажирку самолета - фото

© Sputnik / Yana Zaharova
В России
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Женщине стало плохо во время полета - на помощь ей пришел известный российский исполнитель Александр Розенбуам.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Народный артист России Александр Розенбаум оказал медицинскую помощь женщине, которая была пассажиром самолета Москва – Симферополь. Историю рассказал очевидец событий Константин Кнырик.

"Обыкновенный рейс Москва – Симферополь, вылетал в 16.55 из Шереметьево, бортпроводник объявляет, что срочно нужен врач, пассажирке стало плохо, потеря сознания и т.д. В экономклассе врача не оказалось, а из бизнеса, как ни в чем не бывало, выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум", – написал Кнырик.

Как рассказал пассажир рейса, исполнитель оказал женщине первую помощь, сделал искусственное дыхание. Когда самолет приземлился в Симферополе, женщине оказала помощь медицинская бригада.

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