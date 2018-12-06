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Локомотив РЖД, архивное фото

Плацкартные вагоны в поездах будут выглядеть иначе

© Sputnik / Владимир Смирнов
В России
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Уже совсем скоро общественность сможет посмотреть на макет нового плацкартного вагона.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Холдинг РЖД в ближайшие дни выставит на Казанском вокзале полномасштабный макет нового плацкартного вагона. Об этом сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании". 

Кишиневский жд вокзал. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Пассажиры смогут посмотреть, как внутри выглядит новый плацкарт, а также оставить свой отзыв.

Обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовьях кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.

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