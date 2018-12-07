Розенбаум прокомментировал спасение женщины в самолете

Известный исполнитель рассказал, что случилось с пассажиркой самолета Москва-Симферополь, и как он ее спас.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Оказывать помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом, так народный артист России Александр Розенбаум прокомментировал ситуацию, когда спас пассажирку самолета, которой стало плохо во время полета.

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В четверг очевидец событий рассказал, что во время рейса Москва – Симферополь бортпроводник объявил о том, что срочно требуется врач, так как женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Единственным, кто пришел на помощь оказался Александр Розенбаум.

"Мне как-то неудобно перед своими коллегами скоропомощниками, которые делают это постоянно. Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах. Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться, порою - умирать... На дорогах, в театрах, на пляжах, в транспорте. "Скорую" не всегда можно быстро вызвать... Поэтому помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом", - написал Розенбаум на своей странице Вконтакте.

Артист считает, что "случай в самолете - это вариант нормы для любого уважающего себя и свою "Альма Матер" доктора".

"Женщина перенесла операцию, рано выписалась, недолечилась, опоздала на самолет, перенервничала сильно, нагнала себе высокое давление... Порок сердца в анамнезе... В общем - стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать", - рассказал Розенбаум.

Исполнитель считает, что придавать огласке следует другие случаи – "когда врач или фельдшер не откликнулся, прошел мимо, не наклонился над упавшим, не помог сделать шину из палки для сломанной ноги и так далее. Именно тогда надо "бить в колокола" и писать об этом в газетах".