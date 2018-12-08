Ученица из Молдовы победила на Международной олимпиаде по русскому языку

За победу на Международной олимпиаде боролись почти полторы сотни детей из 34 стран мира - в число лауреатов попала ученица из Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Школьница из Молдовы Ирина Албу вошла в число победителей XVI Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института имени Пушкина.

Седьмого декабря в Москве, в Институте Пушкина завершилась XVI Международная олимпиада по русскому языку для зарубежных школьников. Среди победителей, призеров и лауреатов олимпиады – школьники из 30 стран Азии, Европы, Америки. Олимпиада проводится ежегодно по двум направлениям: для детей, изучающих русский язык как иностранный, и для учеников школ с русским языком обучения.

Кроме представительницы Молдовы абсолютными победителями стали дети из Армении, Азербайджана, Болгарии, Литвы, Польши, Словакии, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии.

"Абсолютными победителями 2018 года названы: Оксана Миронян, Армения; Руслан Настаев, Болгария; Валерия Кеда, Литва; Александра Конечна, Польша; Давид Шатала, Словакия; Фатима Давудлу, Азербайджан; Ирина Албу, Молдова; Зарина Хисматуллина, Узбекистан; Евгения Сирош, Эстония; Мария Цховребова, Южная Осетия", - говорится в релизе.

© Sputnik / Максим Блинов Студентам из Молдовы – чем ценно современное российское образование

В течение недели дети сдавали письменные и устные экзамены на знание русского языка и культуры России, помимо этого, каждому из участников нужно было представить проект по страноведению и защитить его на русском языке. Организаторы постарались отметить всех, кто проявил себя на этой олимпиаде. Грамотами были отмечены участники "За лучший ответ по страноведению России", "За лучшее сочинение", "За лучший ответ по русскому языку", победители и призеры конкурса ораторов. И, как обычно, были выбраны абсолютные победители – по пять человек по каждому направлению.

XVI Международная олимпиада по русскому языку для школьников зарубежных стран проводится Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке министерства просвещения РФ и Россотрудничества. Десять абсолютных победителей олимпиады получают право поступить в любой российский вуз на лингвистическое или филологическое направление за счет бюджета правительства РФ.

Институт Пушкина проводит Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников вот уже более 45 лет. С 2016 года отборочный тур проводится в онлайн-формате на портале "Образование на русском". Принять участие в отборочном туре может участие любой школьник, знающий или изучающий русский язык.

В 2018 году для участия в олимпиаде на портале "Образование на русском" зарегистрировалось 1640 детей из 44 стран. В финал прошли 127 участников из 34 стран.