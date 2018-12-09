Лещенко был срочно госпитализирован: как чувствует себя артист

Российский исполнитель прокомментировал информацию о том, что его срочно забрали в больницу.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Известного российского артиста Льва Лещенко срочно госпитализировали. Информацию об этом сообщила пресса в воскресенье.

Как написали СМИ, певцу стало плохо перед выступлением на конкурсе "На благо мира" в Москве.

Сам артист позже подтвердил информацию о госпитализации. Лещенко рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально.

"Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского", — сказал Лещенко.

Согласно афише на сайте Кремлевского дворца, 10 декабря там состоится концерт памяти композитора Владимира Шаинского "Шаинский Forever".