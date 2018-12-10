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Автомат Калашникова АК-308 на презентации в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в КВЦ Патриот.

Эксперт: Россия более 10 лет занимает второе место по продажам оружия

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, "без всяких исследований понятно, что объемы российского и британского военного производства абсолютно не сопоставимы, и Россия всегда, начиная с 2000 года, была на втором месте".

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал доклад SIPRI, согласно которому РФ занимает второе место в мире по продажам оружия и якобы лишь в 2017 году вышла на такую высокую позицию. Игорь Коротченко с данными доклада не согласен, по его мнению, Россия уже более десяти лет по продажам оружия занимает второе место в мире, сообщает РИА Новости.

"Оценка SIPRI по показателям всего лишь десяти ведущих российских оборонных компаний носит некорректный характер, как и утверждение стокгольмских аналитиков, что Россия, якобы впервые, именно сейчас вышла на второе место в мире по объему производства оружия, обогнав Великобританию", - сказал Коротченко.

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Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия. По версии института продажи крупнейших российских оборонных предприятий достигли 9,5% от общемировых. На первом месте - США (57%), на третьем - Великобритания (10%).

По словам Коротченко, "и без всяких исследований понятно, что объемы российского и британского военного производства абсолютно не сопоставимы, и Россия всегда, начиная с 2000 года, была впереди, на втором месте".

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Эксперт объяснил, что SIPRI анализирует данные только десяти ведущих российских компаний-производителей вооружения, в то время как всего их более 1300. Например, в статистику SIPRI не входит основной производитель стратегических ракетных комплексов - Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ), так как данные о ее производственных показателях носят закрытый характер.

"В настоящее время Россия реализует в рамках госпрограммы вооружения поставку оружия абсолютно по всем сегментам производства в интересах российской армии и флота, являясь вторым по значимости после США разработчиком и производителем всех основных классов вооружений, включая стратегические и ядерные силы", - добавил директор ЦАМТО.

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