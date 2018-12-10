Новый плацкарт в российских поездах появится в начале 2019 года

Полномасштабный макет нового плацкартного вагона едва был представлен, как уже определены сроки, когда проведут обновление российских поездов.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Первый новый плацкартный вагон будет запущен на маршруте в начале 2019 года, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов, пишет РИА Новости.

Холдинг РЖД в понедельник открыл на Казанском вокзале Москвы полномасштабный макет нового плацкартного вагона. Любой желающий может посмотреть, как он выглядит, и оставить свой отзыв. Иванов сообщал журналистам, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 года-начале 2019 года.

"Мы планируем в конце декабря (2018 года - ред.) получить первый экземпляр этого вагона, уже настоящий, в котором можно путешествовать пассажирам, и в начале 2019 года запустить его на линию", - сообщил Иванов в понедельник.

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Какого именно числа будет запущен, и на каком маршруте будет эксплуатироваться первый новый плацкартный вагон, еще не решено. "О конкретной дате и маршруте я вам сейчас сказать не могу, потому что этот выбор еще до конца не сделан. Но, безусловно, мы заранее уведомим всех пассажиров о том, на каком маршруте, и с какого числа можно будет прокатиться уже в таком новом плацкартном вагоне", - сказал Иванов.

Обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

Новый плацкарт имеет более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовьях кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.