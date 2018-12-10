ТурСтат: туристы-россияне стали меньше ездить в Молдову

По итогам первых девяти месяцев 2018 года Молдова не вошла в десятку стран, популярных в этот период у российских туристов.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Число туристических поездок россиян в Молдову снизилось на 7% – до 190 тысяч – за девять месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом.

© Photo : из личного архива Алексея Петрович По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм

Таковы данные российского аналитического агентства ТурСтат.

В первую десятку стран, популярных у российских туристов в 2018 году по числу выездных турпоездок из России по итогам 9 месяцев вошли Турция (4,907 тысяч поездок), Абхазия (3,621 тысячи), Финляндия (2,498 тысячи), Казахстан (2,310 тысячи), Украина (1,793 тысячи), Китай (1,449 тысячи), Эстония (1,343 тысячи), Грузия (979 тысяч), Германия (950 тысяч) и Италия (849 тысячи).

Общее число выездных туристских поездок из России за рубеж по сравнению с прошлым годом выросло на 6% до 32,9 миллиона за 9 месяцев 2018 года.