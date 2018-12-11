Известная затворница экстренно попросила о помощи

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Сибирская отшельница Агафья Лыкова попросила о помощи из-за нехватки запасов продуктов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на красноярского кинодокументалиста Андрея Гришакова.

По его словам, женщина позвонила и сообщила, что у нее "кончается все". При этом связь во время разговора, отмечает кинодокументалист, неожиданно прервалась.

Он признался, что переживает о судьбе отшельницы и собирается решить ее проблему с друзьями.

Агафья Лыкова — единственная представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили в изоляции с 1937 года, стараясь уберечься от влияния внешней среды. Сейчас женщина живет в тайге, на территории заповедника в Хакасии.