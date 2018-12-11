От Курска до Кишинева дошли герои, обратно - фото-память о них

В Курске в эти дни работает подготовленная в Молдове экспозиция, посвященная 75-летию самого известного танкового сражения периода Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Курске в выставочном зале "Звездный" открылась подготовленная в Молдове фотовыставка "От Курска до Кишинева".

"С фотографий увядших глядят"

Экспозиция посвящена 75-й годовщине победы Красной армии в Курской битве и грядущему 75-летию освобождения Молдовы от фашизма.

"Это совместный проект Национального Координационного Комитета "Победа" и представительства Россотрудничества в Молдове, начатый осенью текущего года. Сегодня он обрел международный статус, что стало возможным благодаря поддержке президента Республики Молдова Игоря Додона, посольства Республики Молдова в Российской Федерации, администрации города Курска и других партнеров, в том числе и общины молдаван Курска", - рассказал корреспонденту Sputnik председатель комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

По его словам, передвижную выставку "От Курска до Кишинева" уже увидели более двух тысяч учащихся школ Молдовы.

"Теперь фотографии и документы об участии молдавских соотечественников в Курской битве, а также о героях Курской дуги – освободителях Молдовы от фашизма, смогут увидеть и курские школьники. Выставка будет проходить в выставочном зале "Звездный", после чего будет передана для экспонирования в областной Дворец молодежи", - сказал Петрович.

Курские молдаване

На открытии экспозиции глава общины молдаван Курска Кристина Булхак поблагодарила всех, кто помог в организации события, и отметила, что молдавские соотечественники, проживающие в России, не забывают свою историю и традиции. А заместитель начальника управления комитета внутренней политики администрации Курской области Александр Шаповалов подчеркнул важность проведения мероприятий по увековечению памяти, в том числе и на международном уровне.

"Народы Советского Союза сражались плечом к плечу в едином строю, и наш долг сегодня – помнить их подвиг, сохранять память о нем в наших государствах", - отметил Шаповалов.

Председатель Курского областного отделения Российского фонда Мира Ирина Агапова заметила, что проведение таких мероприятий дает возможность жителям России познакомиться с историей братских республик бывшего Советского Союза, не дать подрастающему поколению забыть общее героическое прошлое и на его основе строить мирное и дружественное настоящее и будущее.

Школа имени Жукова

По приглашению Курского областного отделения Российского фонда Мира и общины молдаван города Курска Алексей Петрович встретился с руководством и педагогическим коллективом средней общеобразовательной школы № 43 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. При школе действует три музея, два из которых посвящены событиям Великой Отечественной войны.

"Народный музей 52-й гвардейской Рижско-Берлинской орденов Ленина, Суворова и Кутузова стрелковой дивизии и действующий на его основе поисковый отряд "Факел" возглавляет заслуженный учитель России Татьяна Соколова. Музей был открыт в 1967 году и хранит в своих фондах уникальные экспонаты – полную подшивку газеты 52-й стрелковой дивизии, издававшуюся во время войны, личные вещи героев войны, а также первое издание мемуаров маршала Георгия Жукова с личной дарственной подписью", - сообщил Петрович.

По его словам, в архиве музея хранится объемная переписка с ветеранами дивизии, среди которых были и воины-молдаване.

"В 1975 году при школе был открыт музей 16-й Воздушной армии, хранящий память о героях-летчиках. Также при школе действует музей Мира, целью которого является обмен культурными ценностями между народами, населяющими Российскую Федерацию. Есть в нем и молдавские экспонаты", - сказал Петрович.

Педагогический коллектив преподнес в подарок гостю из Молдовы материалы о деятельности музея, а также документальный фильм о Герое Российской Федерации летчике-истребителе Алексее Леонове, который потерял на фронте руку и потом вернулся в строй. Петрович, в свою очередь, передал в дар музею книги по военной истории, изданные в РМ.

Коллеги-поисковики и их музей

Петрович также рассказал, что во время поездки в Курскую область ему довелось посетить музей местного поискового отряда "Курган". Командир отряда Алексей Сотников пригласил гостей на урок мужества, который поисковики проводили для ребят из кружка "Юный десантник" Октябрьского района Курской области.

"Отряд "Курган" входит в состав Всероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших защитников Отечества "Поисковое движение России" и ведет свою работу на местах ожесточенных сражений лета 1943 года – Курской битвы. За годы работы поисковики обнаружили более 350 солдат Красной армии, 34 воина обрели имена благодаря работе энтузиастов. Найденные на местах сражений экспонаты поисковики решили собрать в музее, на базе которого ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи", - отметил Петрович.

Он добавил, что личные вещи солдат, обмундирование, образцы вооружения, а также уникальные вещи с мест боев стали экспонатами поискового музея.

"Среди них и уникальные предметы – свидетели величайшего подвига советского солдата. Разбитая станина артиллерийского орудия, расчет которого погиб вместе с пушкой, сражаясь до последнего снаряда. Станковый пулемет "Максим", ствол которого обнимал погибший солдат, раздавленный танком. Залитая кровью карта командира стрелкового полка", - подчеркнул Петрович.