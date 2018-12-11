Путин: мы не хотим, чтобы у нас повторились события, похожие на парижские

Российский лидер отметил, что призывы к несанкционированным митингам могут повлечь за собой события, похожие на те, что произошли в столице Франции.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Об этом сообщило РИА Новости.

"Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", — сказал Путин.

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Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 10 декабря с обращением к нации на фоне протестов "желтых жилетов", заявил, что "объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение".

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"Во-первых, я хочу объявить чрезвычайное экономическое и социальное положение. Мы хотим построить Францию достоинства, Францию работы, Францию, где наши дети будут жить лучше нас. Это не может быть осуществлено кроме как при помощи лучших школ, университетов, образования, которое научит молодых, что они могут жить свободно и работать", - заявил ранее президент Франции.

Он отметил, что хочет видеть Францию, "где можно достойно жить, работая".

"Я прошу правительство и парламент сделать необходимое для того, чтобы мы могли жить лучше, благодаря своей работе, уже с начала следующего года. Минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года", - добавил французский лидер.

Среди других мер, предложенных французским президентом - выплата предприятиями годового бонуса своим сотрудникам, отмена повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих меньше двух тысяч евро.

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