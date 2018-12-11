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Сибирская отшельница Агафья Лыкова, архивное фото.

Староверка и медведь – что тревожит знаменитую сибирячку

© Sputnik / Илья Питалев
В России
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О своих злоключениях известная отшельница рассказала кемеровскому губернатору Сергею Цивилеву.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. У отшельницы из Сибири Агафьи Лыковой, которой, как стало известно в понедельник утром, в последнее время не хватает съестных припасов, новая напасть – медведь.

Сибирская отшельница Агафья Лыкова.
© Sputnik / Илья Питалев
Известная затворница экстренно попросила о помощи

Мазь и окна

Об этом женщина сообщила губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, когда тот посещал ее.

Увы, но это не все неприятности Лыковой – у нее проблемы с рукой. Врач, прибывший к отшельнице вместе с губернатором на вертолете, осмотрел женщину и оставил ей лечебные мази.

Также было обещано, что в доме Лыковой заменят старые окна.

Продукты на исходе

Пресса, ссылаясь на красноярского кинодокументалиста Андрея Гришакова, также сообщает, что Лыкова попросила о помощи из-за нехватки запасов продуктов.

Гришаков рассказал, что женщина позвонила ему и сообщила, что у нее "кончается все". При этом связь во время разговора, отмечает кинодокументалист, неожиданно прервалась. Гришаков признался, что переживает о судьбе отшельницы и собирается решить ее проблему с друзьями.

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Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она известна своей многолетней дружбой с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

Знаменита на всю Сибирь

Семья Лыковых вела отшельнический образ жизни с 1937 года, длительное время они пытались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры, сообщают российские СМИ.

На момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро - глава семьи Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей: Саввин, Дмитрий и Наталья, а в 1988 году умер Карп Иосифович. Агафья Карповна в настоящее время живет в тайге одна.

В 2014 году сообщалось, что Агафья Лыкова может переехать из своего дома в тайге ближе к людям.

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Теги:
Сибирь, староверы
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