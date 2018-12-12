11:41 12 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.22
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Ясско-Кишинёвская операция

Ветеран ВОВ из Курска рассказал, как он освобождал Молдову

© Sputnik / Владимир Гальперин
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (332)
101 0 0

Ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший Молдову в 1944-м, до сих пор неравнодушно воспринимает события в нашей стране.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В гостях у ветерана Великой Отечественной войны Петра Михина, жителя Курска, побывал руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Умирали, чтобы победить"

В эти дни гость из Кишинева представляет выставку "От Курска до Кишинева", посвященную 75-летию победы в Курской битве и 75-летию освобождения Молдовы от фашизма.

"Подполковник Петр Алексеевич Михин – это не только заслуженный учитель России, почетный гражданин Курска, но и почетный гражданин молдавского села Гура Быкулуй Новоаненского района. Он – личность известная не только в Курске. В 2006 году в свет вышла книга его мемуаров "Артиллеристы! Сталин дал приказ. Мы умирали, чтобы победить". Артиллеристом прошел Петр Михин боевой путь от Ржева до Вены", - рассказал Петрович.

По его словам, особенно тяжелыми и запоминающимися для ветерана стали бои по освобождению Молдовы весной-летом 1944 года.

"Петр Михин – один из героев взятия Варницкого плацдарма на правом берегу реки Днестр, герой знаменитых событий, связанных с освобождением молдавского села Гура Быкулуй. Напомним, что за бои на днестровском плацдарме и освобождение села 18 воинов Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза. Это уникальный случай в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Петрович.

Ему Петр Алексеевич подробно рассказал о том, как уничтожил немецкого наблюдателя на колокольне церкви в селе, как поддержал огнем наступление нашей пехоты, ставшее решающим в боях на плацдарме в августе 1944-го.

Батарея Михина должна была задержать прорыв немецких войск у села Каракуй Хынчештского района. Несколько часов артиллеристы – 26 человек - сдерживали натиск пятитысячной вражеской группировки. В ходе на позициях Михина погибло 24 его боевых товарища, но немцы из кольца так и не смогли прорваться. Более четырех тысяч вражеских солдат и офицеров было убито и ранено, а 862 человека взяты в плен.

Помнит и следит за Молдовой

"Петр Алексеевич прекрасно помнит наш солнечный край и тяжелые бои за его освобождение. Помнит, как тепло встречали советских солдат-освободителей молдавские крестьяне. Он и сейчас следит за событиями в Молдове и уверен, что наш народ достоин хорошего будущего. В ходе беседы Петр Алексеевич узнал о работе по увековечению памяти его боевых товарищей у сел Гура Быкулуй и Каракуй, о том, что в будущем году мемориальные комплексы в этих населенных пунктах будут восстановлены, о том, что на месте его героического боя у села Каракуй сегодня стоит поклонный крест с солдатской каской в центре", - заключил Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (332)

По теме

От Курска до Кишинева дошли герои, обратно - фото-память о них
В Молдове восстановили имена 900 героев ВОВ, и это не предел
Как в Кишиневе отметили столетие с момента окончания Первой мировой войны
День неизвестного солдата впервые отметили в Молдове
Теги:
Гура Быкулуй, Молдова, Курск, Курская битва, освобождение Молдавии, Великая Отечественная война
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Юри Ратас
    Хотим еще!

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о поддержке его страной идеи введения дополнительных санкций против России.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Фотография из цикла Перегон (Грузия)
    Горная страна

    Sputnik в Международный день гор, который отмечается 11 декабря, представляет топ-10 известных, труднопокоримых и необычных гор Грузии.

  • Видео
    Лихо закрутил

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума: водитель "Мерседеса" сделал несколько кругов и врезался в здание.

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Светофор на заснеженной улице, архивное фото
    Родился в рубашке

    В центре казахстанского Петропавловска иномарка на полной скорости вылетела на тротуар и врезалась в дерево, чудом не задев стоявшего пешехода.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Беспорядки в Париже - протесты обернулись столкновениями и погромами
Стрельба в Страсбурге
Стрельба в Страсбурге: жуткие кадры хаоса в центре города - видео
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться