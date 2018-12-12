Ветеран ВОВ из Курска рассказал, как он освобождал Молдову

Ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший Молдову в 1944-м, до сих пор неравнодушно воспринимает события в нашей стране.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В гостях у ветерана Великой Отечественной войны Петра Михина, жителя Курска, побывал руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Умирали, чтобы победить"

В эти дни гость из Кишинева представляет выставку "От Курска до Кишинева", посвященную 75-летию победы в Курской битве и 75-летию освобождения Молдовы от фашизма.

"Подполковник Петр Алексеевич Михин – это не только заслуженный учитель России, почетный гражданин Курска, но и почетный гражданин молдавского села Гура Быкулуй Новоаненского района. Он – личность известная не только в Курске. В 2006 году в свет вышла книга его мемуаров "Артиллеристы! Сталин дал приказ. Мы умирали, чтобы победить". Артиллеристом прошел Петр Михин боевой путь от Ржева до Вены", - рассказал Петрович.

По его словам, особенно тяжелыми и запоминающимися для ветерана стали бои по освобождению Молдовы весной-летом 1944 года.

"Петр Михин – один из героев взятия Варницкого плацдарма на правом берегу реки Днестр, герой знаменитых событий, связанных с освобождением молдавского села Гура Быкулуй. Напомним, что за бои на днестровском плацдарме и освобождение села 18 воинов Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза. Это уникальный случай в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Петрович.

Ему Петр Алексеевич подробно рассказал о том, как уничтожил немецкого наблюдателя на колокольне церкви в селе, как поддержал огнем наступление нашей пехоты, ставшее решающим в боях на плацдарме в августе 1944-го.

Батарея Михина должна была задержать прорыв немецких войск у села Каракуй Хынчештского района. Несколько часов артиллеристы – 26 человек - сдерживали натиск пятитысячной вражеской группировки. В ходе на позициях Михина погибло 24 его боевых товарища, но немцы из кольца так и не смогли прорваться. Более четырех тысяч вражеских солдат и офицеров было убито и ранено, а 862 человека взяты в плен.

Помнит и следит за Молдовой

"Петр Алексеевич прекрасно помнит наш солнечный край и тяжелые бои за его освобождение. Помнит, как тепло встречали советских солдат-освободителей молдавские крестьяне. Он и сейчас следит за событиями в Молдове и уверен, что наш народ достоин хорошего будущего. В ходе беседы Петр Алексеевич узнал о работе по увековечению памяти его боевых товарищей у сел Гура Быкулуй и Каракуй, о том, что в будущем году мемориальные комплексы в этих населенных пунктах будут восстановлены, о том, что на месте его героического боя у села Каракуй сегодня стоит поклонный крест с солдатской каской в центре", - заключил Петрович.