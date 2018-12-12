Путин: Конституция России выдержала проверку временем

По словам президента России, принятие Конституции стало ключевым событием в новейшей истории этой страны и в жизни граждан, которые сделали выбор в пользу строительства сильного государства.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Конституция России выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны, уверен президент Владимир Путин. По его мнению, принятие основного закона государства стало ключевым событием в новейшей истории России и в жизни граждан, сделавших выбор в пользу демократии и строительства сильного государства.

"Прошедшая четверть века убедительно доказала, что Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин: в США идет системная борьба вокруг Трампа>>>

По словам президента РФ, опираясь на идеи и принципы Конституции, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие, а также провести коренные преобразования в различных сферах.

"Подчеркну, демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем. И нам ещё многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь её нормы и ценности", - заключил Путин.

Читайте также: