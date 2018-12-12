14:13 12 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.22
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик

Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

© Sputnik / Каллиников К.
В России
Получить короткую ссылку
28 0 0

Призом от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" главного театра России - Большого, а также персональная встреча с главным дирижером театра Туганом Сохиевым.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik наградило специальным призом 13-летнего скрипача Данилу Бессонова - финалиста XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Награду вручил директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов-Петровский.

Данил Бессонов
© Sputnik / Каллиников К.
Данила Бессонов.

Призом от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" главного театра России - Большого, а также персональная встреча с главным дирижером театра Туганом Сохиевым.

Конкурс "Щелкунчик" телеканала "Культура" - это крупнейшая международная площадка для молодых исполнителей, а Sputnik стремится рассказывать о таких талантах по всему миру, на всех 32 языках, на которых вещает агентство.

"Поздравляем Данилу с выходом в финал конкурса, восхищаемся его талантом и упорством и желаем дальнейших побед. Встреча с главным дирижером Большого театра, которую организовал Sputnik, безусловно, не пройдет бесследно для творческой карьеры Данилы", - отметил Петр Лидов-Петровский.

Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
© Photo : Каллиников К.
Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Предоставление такого творческого приза стало возможно в рамках сотрудничества МИА "Россия сегодня" и Большого театра.

Обзор иностранных СМИ с Петром Лидовым. 11.12.2018
© Sputnik .
Обзор иностранных СМИ с Петром Лидовым: узнай, что пишут на Западе

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подписали соглашение об информационном партнерстве.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру, от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
© Sputnik / Каллиников К.
Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" – один из важнейших проектов телеканала "Россия К". Из года в год конкурс "Щелкунчик" позволяет молодым исполнителям не только продемонстрировать своё мастерство, обменяться профессиональным опытом и выслушать советы выдающихся мастеров.

Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шанхае
© Sputnik / Андрей Акимов
В Шанхае представили работы победителей фотоконкурса Стенина

За 18 лет конкурс претерпел много обновлений: расширялась его география, корректировался регламент, модифицировалась система голосования, у конкурса появился Попечительский совет, зрительское смс-голосование, прямые трансляции в эфире и онлайн на сайте канала. Конкурс открывает перед юными музыкантами перспективу дальнейшей профессиональной карьеры: дети поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов выступают с концертами в разных городах России и Европы, участвуют в самых престижных музыкальных форумах и фестивалях.

На конкурс традиционно съезжаются дети из самых разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Норвегия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония и многие другие страны мира были представлены на конкурсе за все эти годы.

Читайте также:

По теме

Захарова: Sputnik бьют, потому что он эффективен
В агентстве Sputnik учили журналистов работать в непростых условиях
В Приднестровье рассказали об участии в международном проекте SputnikPro
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Дружить со всеми

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не выбирает между Западом и Востоком, а хочет выстраивать отношения со всеми своими соседями.

  • Супруга президента Грузии Мака Чичуа
    "Мы остаемся без денег"

    Супруга четвертого президента Грузии призналась, что после истечения срока полномочий Георгия Маргвелашвили, ее семья остается без каких-либо сбережений.

  • Спасенный жеребенок Тудисай
    Тудисай – Свободный Ветер

    Жеребенка с поврежденной ногой, который больше месяца бродил по улицам Агудзеры, удалось поймать и доставить на лечение в конно-спортивную школу.

  • фонтан Желаний
    "Фонтан желаний"

    В преддверии Нового года в столице Южной Осетии вновь пройдет благотворительная акция для детей из интернатов и малоимущих семей.

  • Здание Рижской думы
    Что ищут?

    Оперативники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски и в помещениях Рижской думы.

  • Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    "Вредоносный проект"

    Мэр Вильнюса попросил Департамент госбезопасности проверить, не представляет ли "Дом Москвы" угрозу для Литвы.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Беспорядки в Париже - протесты обернулись столкновениями и погромами
Стрельба в Страсбурге
Стрельба в Страсбурге: жуткие кадры хаоса в центре города - видео
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться