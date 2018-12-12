Призом от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" главного театра России - Большого, а также персональная встреча с главным дирижером театра Туганом Сохиевым.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik наградило специальным призом 13-летнего скрипача Данилу Бессонова - финалиста XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Награду вручил директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов-Петровский.

© Sputnik / Каллиников К. Данила Бессонов.

Призом от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" главного театра России - Большого, а также персональная встреча с главным дирижером театра Туганом Сохиевым.

Конкурс "Щелкунчик" телеканала "Культура" - это крупнейшая международная площадка для молодых исполнителей, а Sputnik стремится рассказывать о таких талантах по всему миру, на всех 32 языках, на которых вещает агентство.

"Поздравляем Данилу с выходом в финал конкурса, восхищаемся его талантом и упорством и желаем дальнейших побед. Встреча с главным дирижером Большого театра, которую организовал Sputnik, безусловно, не пройдет бесследно для творческой карьеры Данилы", - отметил Петр Лидов-Петровский.

© Photo : Каллиников К. Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Предоставление такого творческого приза стало возможно в рамках сотрудничества МИА "Россия сегодня" и Большого театра.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подписали соглашение об информационном партнерстве.

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© Sputnik / Каллиников К. Sputnik наградил финалиста Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" – один из важнейших проектов телеканала "Россия К". Из года в год конкурс "Щелкунчик" позволяет молодым исполнителям не только продемонстрировать своё мастерство, обменяться профессиональным опытом и выслушать советы выдающихся мастеров.

© Sputnik / Андрей Акимов В Шанхае представили работы победителей фотоконкурса Стенина

За 18 лет конкурс претерпел много обновлений: расширялась его география, корректировался регламент, модифицировалась система голосования, у конкурса появился Попечительский совет, зрительское смс-голосование, прямые трансляции в эфире и онлайн на сайте канала. Конкурс открывает перед юными музыкантами перспективу дальнейшей профессиональной карьеры: дети поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов выступают с концертами в разных городах России и Европы, участвуют в самых престижных музыкальных форумах и фестивалях.

На конкурс традиционно съезжаются дети из самых разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Норвегия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония и многие другие страны мира были представлены на конкурсе за все эти годы.

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