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Путин: память о Великой Отечественной войне укрепляет общество

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
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По мнению президента России Владимира Путина, память о произошедшем в годы Великой Отечественной войны должна сплачивать и укреплять государство и общество.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Память о произошедшем в годы Великой Отечественной войны должна сплачивать общество и укреплять государство, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российского организационного комитета "Победа".

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"Работа по этой тематике в целом не ограничивается только подготовкой к 75-летию... Мы будем продолжать работу в рамках оргкомитета "Победа", имея в виду те предложения, которые были сделаны всеми докладчиками и имея в виду важность того дела, которым мы занимаемся, для судеб нашей страны. Я без всякого преувеличения это скажу. Потому что память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена", - сказал Путин.

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"Как видим, работа оргкомитета "Победа" шире, чем просто подготовка к 75-летию. У нас есть комиссия по подготовке к 75-летию, это большое событие в жизни нашей страны, и я думаю, что для всего мира очень важное событие. Руководитель управделами возглавляет эту комиссию, и мы все должны оказать ему прямое практическое и эффективное содействие, подготовить это мероприятие достойным образом", - добавил он.

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