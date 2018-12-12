Соотечественники, работающие в России, хотят стабильности в Молдове

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Около 450 тысяч молдавских граждан работают сегодня в РФ – такая цифра была озвучена председателем Федеральной Национально-Культурной Автономии (ФНКА) Молдаван России Людмилой Корсун в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Кишинев – Москва.
Как выяснилось, многие граждане Молдовы, работающие в России, нуждаются в помощи и поддержке, в том числе информационной, юридической и другой.
На пресс-конференции советник по юридическим и институциональным вопросам, представитель президента Республики Молдова в Парламенте и Правительстве Максим Лебединский ответил на ряд вопросов соотечественников, в частности, о порядке "миграционной амнистии" для граждан Молдовы в РФ.
Касаясь предстоящих в Молдове парламентских выборов, представители молдавской диаспоры высказали пожелания, чтобы политические силы сохраняли в Молдове стабильность и больше помогали соотечественникам за рубежом.
В ходе видеомоста поднимались и другие актуальные вопросы. Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.
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