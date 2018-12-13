Медведь, шапка-ушанка и "Оливье": с чем еще ассоциируется Россия у иностранцев

Ключевые слова, которые ассоциируются с Россией у иностранных студентов Приволжского медицинского университета в Нижнем Новгороде - это "холод", "Путин" и "Гагарин".

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Амиру Гуират и Бен Фадхел Яссина из Туниса, учащиеся в Приволжском медицинском университете, на фестивале национальных культур в Нижнем Новгороде представили результаты исследования об ассоциациях иностранных студентов со словом "Россия". В опросе приняли участие 180 студентов 1-3 курсов медуниверситета, пишет РИА Новости.

"Первокурсники связывают представления о России и русской культуре, во-первых, с холодной погодой и снегом, во-вторых, с президентом России Владимиром Путиным и первым космонавтом Юрием Гагариным, в-третьих, с чемпионатом мира по футболу, который проходил в 2018 году", - говорится в сообщении.

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На втором курсе студенты погружаются в русский образ жизни, который включает в себя такие русские праздники как Новый год, Масленица и 8 марта. Представления о России расширяются, учащиеся называют новые слова: Кремль, матрешка, лыжи, балет, самовар, елка, снеговик. Кроме Путина и Гагарина, студенты упоминают писателей Горького и Пушкина, политиков Ленина и Горбачева.

"Студентка из Зимбабве упомянула деревянную ложку, коромысло, лапти и валенки. Студент из Анголы назвал соленые огурцы, которые он впервые попробовал в салате "оливье" на Новый год у своего русского друга Вани. Студентка из Индии ассоциирует Россию с шубой и шапкой-ушанкой", - отмечается в сообщении.

Студенты третьего курса к ключевым словам отнесли балет, блины, пельмени, рождество, ярмарку, День Победы и русский танец "барыня". Они знают не только Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, но и Казань, Сочи, Владивосток, Волгоград, Сахалинскую область, Сибирь, Мурманск и даже Магадан, Воркуту и остров Кижи. Студент из Малайзии восхищается русскими учеными Сеченовым, Павловым и Менделеевым.

"У студентки из Туниса Россия ассоциируется с медведем, который являлся символом Олимпиады 1980 года, проходившей в Москве. Студенты третьего курса слушают Егора Крида, Тимати и Веру Брежневу. Первое, что приходит на ум студенту из Танзании, это русский мультфильм "Маша и медведь" и самогон", - говорится в сообщении.