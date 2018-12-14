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Инаугурация президента России В. Путина, архивное фото.

Россияне назвали самых популярных политиков своей страны: кто возглавил топ

Пресс-служба Президента РФ
В России
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Рейтинг популярности российских политиков существенно не изменился по сравнению с предыдущими годами.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Россияне выбрали людей года среди политиков, список возглавили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение". Об этом сообщило РИА Новости

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Россияне, отвечая на вопрос "Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?", выбрали Владимира Путина (29%), Сергея Лаврова (7%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (4%), министра обороны РФ Сергея Шойгу (3%) и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина (2%). Еще 17% заявили, что таких политиков нет, а 34% респондентов затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

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