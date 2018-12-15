Напугавшие США ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в России после выполнения международного визита в Венесуэлу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Полет ракетоносцев проходил в воздушном пространстве над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевым морями. Самолеты преодолели более 12 тысяч километров, по пути они были дозаправлены топливом в воздухе.
Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы https://t.co/f4gMTqIu3l pic.twitter.com/VXHdHHZdQc— РИА Новости (@rianru) 15 декабря 2018 г.
Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.
Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый транспортный самолет Ан-124 и пассажирский Ил-62 российских Воздушно-космических сил побывали с визитом в Венесуэле по приглашению властей страны. Российские и венесуэльские летчики провели совместные полеты.
Russian Tu-160 bombers continue to train with Venezuelan Air Force https://t.co/oGVRwsUnSR pic.twitter.com/3Aw0sojiEC— RT (@RT_com) 14 декабря 2018 г.
По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, совместные тренировочные полеты призваны подготовить страну к защите перед лицом любой возможной агрессии.