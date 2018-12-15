Напугавшие США ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Самолеты преодолели более 12 тысяч километров, по пути они были дозаправлены топливом в воздухе.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в России после выполнения международного визита в Венесуэлу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Полет ракетоносцев проходил в воздушном пространстве над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевым морями. Самолеты преодолели более 12 тысяч километров, по пути они были дозаправлены топливом в воздухе.

​Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый транспортный самолет Ан-124 и пассажирский Ил-62 российских Воздушно-космических сил побывали с визитом в Венесуэле по приглашению властей страны. Российские и венесуэльские летчики провели совместные полеты.

Russian Tu-160 bombers continue to train with Venezuelan Air Force https://t.co/oGVRwsUnSR pic.twitter.com/3Aw0sojiEC — RT (@RT_com) 14 декабря 2018 г.

​По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, совместные тренировочные полеты призваны подготовить страну к защите перед лицом любой возможной агрессии.