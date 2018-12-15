Путин помог исполнить мечту больного мальчика и покатал его на вертолете

Ребенок больше всего на свете хотел посмотреть на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика и покатал его на вертолете над Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба Кремля.

В декабре Владимир Путин посетил форум волонтеров, где его познакомили с одним из проектов под названием "Мечтай со мной". Каждый из участников проекта выбирал конверт с пожеланием ребенка, который страдает от тяжелой болезни и брал на себя обязательство помочь с исполнением желания.

© Sputnik / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области -"хрустальным" мальчиком, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и желание которого глава государства ранее обещал исполнить на Международном форуме добровольцев, показав город с борта вертолёта

Президент России взял сразу пять конвертов. Среди детских просьб оказалось и желание маленького жителя поселка Тайцы Ленинградской области Артема Пальянова, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты.

© Sputnik / Алексей Никольский Артем с папой и братом полетали на президентском вертолете над Санкт-Петербургом

В субботу президент встретился с мальчиком и его семьей в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, поздравил его с Новым годом и Рождеством, а также передал новогодние подарки. А затем мечта Артема исполнилась — специально для него была организована вертолетная экскурсия над северной столицей России.