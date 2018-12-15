Путин помог исполнить мечту больного мальчика и покатал его на вертолете

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика и покатал его на вертолете над Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба Кремля.
В декабре Владимир Путин посетил форум волонтеров, где его познакомили с одним из проектов под названием "Мечтай со мной". Каждый из участников проекта выбирал конверт с пожеланием ребенка, который страдает от тяжелой болезни и брал на себя обязательство помочь с исполнением желания.
Президент России взял сразу пять конвертов. Среди детских просьб оказалось и желание маленького жителя поселка Тайцы Ленинградской области Артема Пальянова, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты.
В субботу президент встретился с мальчиком и его семьей в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, поздравил его с Новым годом и Рождеством, а также передал новогодние подарки. А затем мечта Артема исполнилась — специально для него была организована вертолетная экскурсия над северной столицей России.