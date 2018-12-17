Миллионы посетителей: названы самые популярные достопримечательности РФ

Более тридцати миллионов человек – именно столько туристов ежегодно посещают пять самых популярных туристических объектов России.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Наиболее популярные у иностранцев достопримечательности России расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Подмосковье и Сибири. Об этом говорится в сообщении ТурСтат.

© Sputnik / Ilya Pitalev Встретить Новый год в российской столице: как пройдут торжества в Москве

Аналитическое агентство составило рейтинг достопримечательностей, основываясь на анализе посещаемости и отзывах в интернете.

По данным экспертов, в первую пятерку вошли Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии.

Уточняется, что Красную площадь в Москве посещают более 20 миллионов туристов в год. Музей "Петергоф" в Санкт-Петербурге в этом году посетили 5 миллионов человек. Казанский кремль посещают около 3 миллионов туристов в год, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и озеро Байкал - по два миллиона человек.