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Новогодняя ель в Санкт-Петербурге

Стало известно, где туристы чаще всего встречают Новый год в России

© Sputnik / Yana Zaharova
В России
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Эксперты назвали самые популярные города, которые путешественники выбирают для встречи Нового года в России.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Исследование, проведенное сервисом онлайн-бронирования, основано на рекомендациях пользователей за период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. 

Аэропорт
CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Рейтинг самых популярных направлений для встречи Нового года традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург. Туристов, по данным вooking.com, привлекает, в первую очередь, насыщенная жизнь двух столиц.

В новогодние праздники это и сверкающая иллюминация городских улиц, и нарядные елки, и праздничные базары – все это создает особую сказочную атмосферу. Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве и Большая рождественская ярмарка на Пионерской площади в Санкт-Петербурге не уступают, а во многом и превосходят по красоте знаменитые европейские ярмарочные гулянья.

Также большой популярностью пользуется Казань. Этот город привлекает самобытной культурой, традиционным гостеприимством и современным европейским сервисом. Там стоит посетить Кремлевскую набережную, где проходит главная ярмарка города, попробовать местные сладости и купить сувениры.

Адлер (городской микрорайон Сочи) занимает в рейтинге четвертое место. Это отличный вариант для тех, кто хочет отпраздновать Новый год в теплом климате, под пальмой. Там комфортно гулять по окрестностям, посетить центральную набережную, где проходят различные игры, хороводы вокруг елки и встречи с Дедом Морозом. 

© Sputnik / Aleksey Druzhinin
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Туристы, ценящие красоту и величие древних городов, приезжают на зимние каникулы в Нижний Новгород. Жители и гости города в новогоднюю ночь собираются на центральной площади Минина и Пожарского. Там проходят карнавалы, можно увидеть лазерное шоу под музыку Чайковского и услышать поздравление президента России.

Один из самых красивых городов Золотого кольца – Ярославль – находится на шестом месте рейтинга. Все площади и улицы Ярославля красиво подсвечены и украшены, а центром праздничных гуляний неизменно становится Советская площадь. У главной елки города каждый может поучаствовать в зимних забавах, попробовать угощения в маленьких домиках на рождественской ярмарке.

Сочи из года в год становится одним из самых популярных направлений для празднования Нового года. Курорт особенно интересен любителям горнолыжного спорта.

Также путешественники выбирают для новогоднего отдыха Екатеринбург, Краснодар и Эсто-Садок (поселок городского типа в Красной поляне, Сочи).

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