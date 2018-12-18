В России принят закон об упрощении получения гражданства РФ

Закон об упрощении получения гражданства России даст возможность переселиться в РФ из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Отмечается, что предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

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Законом также предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Согласно документу, этим гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Положения нормы, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство РФ участников государственной программы, распространяются на все категории таких участников, находящихся в России.

По словам представителя Общественной палаты при президенте РМ Сергея Мишина, упрощение процедуры получения гражданства России и сокращение сроков его предоставления предусматривает новая Концепция миграционной политики РФ.

"Этот документ связан с соотечественниками, проживающими за рубежом. Кто-то из них покинул Россию во время СССР, кого-то отправили по распределению, и сейчас их дети хотят вернуться туда, где их корни. Поэтому и говорится о переселении", - отметил Мишин.

Основные положения документа касаются приезда, размещения и легализации переселенцев в России. Все эти этапы на пути к российскому гражданству будут предельно упрощены.