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Памятник А. С. Пушкину в Москве, архивное фото.

Как должен выглядеть современный "Пушкин" - ответ дан

© Sputnik / Евгений Одиноков
В России
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В российском институте русского языка составили портрет современного "Пушкина".

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Современный "Пушкин" должен быть и образцом использования литературного русского языка, а также блогером и рэпером, заявила ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. Об этом сообщило РИА Новости

Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов трехлетней работы программы "Послы русского языка в мире" и планам на 2019 год, она отметила, что послы этой программы действительно станут теми экспертами, которые помогут "улучшить ситуацию с русским языком в СМИ", а его изучение в школах получит новую современную молодежную огранку, "со всеми новыми форматами: с рэп-баттлами, с новыми форматами в поэзии".

"Я думаю, что мы с вами именно те люди, которые могут показать, что ничего страшного в этом нет, и что блогеры - это не страшные какие-то люди, а это люди, которые сегодня современно доносят и очень эффективно доносят мысль, поэтому каждый из нас сегодня, кто хочет быть современным "Пушкиным", должен быть и блогером, и рэпером, и, конечно, еще образцом красивого литературного русского языка", - заявила Русецкая.

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